Γιάννης Φιλιππάκος

Τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας».

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 18 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα λάβουν επιχορήγηση από 60% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 951,57 ευρώ για 4 μήνες.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Στη συνέχεια, ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρεί στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης απασχόλησης ανέρχεται σε 23.313.440,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση ΕΔΩ.

03:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα για τον πόλεμο στο Ιράν

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Μηδενικό το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ» – Επιβεβαιώνει ανταλλαγή μηνυμάτων με Γουίτκοφ

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: 29 νεκροί από συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφος Antonov An-26

02:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης σε πέντε περιοχές της χώρας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μπορούν να τερματίσουν την εκστρατεία στο Ιράν σε δύο έως τρεις εβδομάδες»

01:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη άνοδος στη Wall Street μετά τις ενδείξεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του – Αντιμετωπίζουμε πιο λογικούς συνομιλητές»

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Καθοριστικός ο ρόλος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: H Βοσνία έστειλε την Ιταλία σπίτι της - Τουρκία, Σουηδία και Τσεχία στην τελική φάση

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σοβάς έπεσε σε μητέρα που κρατούσε το παιδί της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιθάκη - Κινητοποίηση των Αρχών

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες στο Ρέθυμνο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σπάνιο νεογέννητο πτηνό απέκτησε 50... σωματοφύλακες - Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

23:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο «μπλόκαρε» την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, εκτός αν το εγκρίνει το Κογκρέσο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έφηβος πέθανε αφού ρώτησε το ChatGPT για τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο να αυτοκτονήσει

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

23:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: 29 νεκροί από συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφος Antonov An-26

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων - Βίντεο ντοκουμέντο

23:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ