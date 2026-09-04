ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο

Η 5Κ/2026 αφορά την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο
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  • Από τις 4 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις μόνιμου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026.
  • Η προκήρυξη αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.
  • Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.
  • Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για τις 51 θέσεις της Προκήρυξης 5Κ/2026.
  • Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν κλάδους όπως Διοικητικού-Οικονομικού, Μηχανικών, Γεωπόνων, Γραφικών Τεχνών και Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων.
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Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6),

το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

5Κ/2026 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στατιστικά στοιχεία της 5Κ/2026

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

501

ΠΕ Γεωπόνων

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)

1

502

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

503

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

504

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

505

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου

Έβρου

1

506

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας

Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)

1

507

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

508

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

509

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2

510

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

511

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

512

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου

Ξάνθης

2

513

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Πειραιώς

1

514

ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

601

ΤΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

3

602

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς

Καστοριάς

1

603

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

604

ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκης

1

605

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

606

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)

Έβρου

1

607

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

608

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

609

ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

701

ΔΕ Γεωργοτεχνίτη

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας

Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)

1

702

ΔΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

5

703

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης

Ανατολικής Αττικής

1

704

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

705

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

706

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

707

ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας

Χανίων

1

708

ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου

Χανίων

1

709

ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

710

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

2

711

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

712

ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

713

ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

714

ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου

Χανίων

1

715

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

716

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

717

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

718

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης

Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)

1

719

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

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