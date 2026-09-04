ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο

Snapshot Από τις 4 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις μόνιμου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026.

Η προκήρυξη αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για τις 51 θέσεις της Προκήρυξης 5Κ/2026.

Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν κλάδους όπως Διοικητικού-Οικονομικού, Μηχανικών, Γεωπόνων, Γραφικών Τεχνών και Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων. Snapshot powered by AI

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6),

το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

5Κ/2026 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στατιστικά στοιχεία της 5Κ/2026

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 501 ΠΕ Γεωπόνων Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) 1 502 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 503 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 504 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 505 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου Έβρου 1 506 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) 1 507 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 508 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 509 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2 510 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 511 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 512 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου Ξάνθης 2 513 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς Πειραιώς 1 514 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 601 ΤΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 3 602 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Καστοριάς 1 603 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 604 ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 1 605 ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 606 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Έβρου 1 607 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 608 ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 609 ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις