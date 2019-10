Δραματικές εξελίξεις: Ο τουρκικός στόλος κυκλώνει Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ – Σε ετοιμότητα το Π.Ν.

Η Τουρκία με την έκδοση των τεσσάρων NAVTEX δεσμεύει περιοχές κοντά σε Λήμνο, Καστελόριζο καθώς επίσης και μεγάλη έκταση της κυπριακής ΑΟΖ προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις με βολές του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Την πρώτη κατά σειρά NAVTEX εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας που «δεσμεύει» θαλάσσια περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για βολές του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού που θα διεξαχθούν από την Τετάρτη στις 19:00 έως την Πέμπτη στη 01:00.

Η δεύτερη NAVTEX εκδόθηκε από τον ίδιο σταθμό για ναυτικά γυμνάσια σε περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 7:00 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο σταθμός της Αττάλειας δεν σταμάτησε εκεί όμως, καθώς με νέα, τρίτη, NAVTEX δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του συμπλέγματος Μεγίστης, για ναυτική άσκηση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη από τις 05:00 έως τις 09:00 την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά οι NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία από το σταθμό Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1210/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:21)TURNHOS N/W : 1210/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, FROM 23 1900Z OCT 19 TO 24 0100Z OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 22.00 N – 031 12.00 E

34 58.00 N – 031 12.00 E

34 58.00 N – 031 48.00 E

35 22.00 N – 031 48.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1211/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:24)TURNHOS N/W : 1211/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES, ON 26 OCT 19 FROM 0700Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

34 52.00 N – 031 12.00 E

34 52.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 12.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1213/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 12:27)TURNHOS N/W : 1213/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISE, ON 23 OCT 19 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

Σημειώνεται ότι η προκλητικότητα των Τούρκων, είχε και συνέχεια καθώς εκτός από τις τρεις προαναφερόμενες NAVTEX εξέδωσε και μία τέταρτη με την οποία δεσμεύει περιοχή στο βορειοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα ανάμεσα στα νησιά της Λήμνου και της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την τελευταία NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης του τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να εκτελέσει ασκήσεις με βολές, την Πέμπτη από τις 01:30 μέχρι τις 07:00.

Αναλυτικά η NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης:

TURNHOS N/W : 1212/19 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-10-2019 11:27)TURNHOS N/W : 1212/19

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 24 OCT 19 FROM 0130Z TO 0700Z IN AREA BOUNDED BY;

39 22.85 N – 025 14.90 E

39 14.85 N – 025 37.85 E

39 26.85 N – 025 50.75 E

39 34.22 N – 025 27.55 E

CAUTION ADVISED.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

«Επίθεση» των Τούρκων και στο Αιγαίο: 51 τουρκικές παραβιάσεις και πέντε εικονικές αερομαχίες

Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν: «Τσάρος» και «σουλτάνος» παζαρεύουν το μέλλον της Συρίας