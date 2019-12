Δυναμική παρέμβαση Κωσταράκου: Η Λιβύη πρέπει να πληρώσει για το λάθος της

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, πήρε θέση για την αντιπαράθεση με την Λιβύη, μετά την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης» με την Τουρκία.

Ο κ. Κωσταράκος έκανε την ανάρτησή του μετά την απέλαση του Πρέσβη της Λιβύης, σημειώνοντας: «Η "κυβέρνηση" της Τρίπολοης και ο "πρωθυπουργός" Σάρραζ υπάρχουν επειδή στηρίζονται από τον ΟΗΕ, την ΕΕ και κάποιες Ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟικές χώρες. Αυτοί είναι που την κρατούν ζωντανή, γιατί στο εσωτερικό της την στηρίζουν μόνο οι ντόπιοι Ισλαμιστές. Με δυναμική μας παρέμβαση στους Διεθνείς οργανισμούς και τα συμμαχικά κράτη να δώσουμε στη Τρίπολη να καταλάβει ότι έκανε λάθος και δυστυχώς γι αυτή, πρέπει να πληρώσει το αντίτιμο αυτής της ενέργειάς της που έβλαψε τη διεθνή κοινότητα. Γιατί όπως λένε στη διεθνή κοινότητα "There is no free lunch"».

