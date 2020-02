Κρεσέντο προκλήσεων: Η Άγκυρα δεσμεύει το Αιγαίο παρά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Η Άγκυρα εξέδωσε 16 NAVTEX με τις οποίες δεσμεύει περιοχές σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – δυτικά της Κύπρου – συνεχίζοντας κατά αυτό τον τρόπο το κρεσέντο των προκλήσεων, παρά τις συζητήσεις που είχε σήμερα η Τουρκία με την Ελλάδα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Συγκεκριμένα, σήμερα τουρκική αντιπροσωπεία αφίχθηκε στην Αθήνα για συζητήσεις, στο πλαίσιο του στρατιωτικού διαλόγου, με αντίστοιχη ελληνική, για την επιλογή δραστηριοτήτων υλοποίησης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), με σκοπό την αποφυγή έντασης και τη μείωση κινδύνου ατυχημάτων.

Ποιες περιοχές δεσμεύουν

Στις θαλάσσιες περιοχές που δεσμεύει η Άγκυρα συμπεριλαμβάνεται η περιοχή μεταξύ Θάσου, Σαμοθράκης και Λήμνου καθώς και κοντά στη Σαμοθράκη.

Παράλληλα συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, συνολικά εννέα αεροσκάφη προχώρησαν σε 34 παραβιάσεις, έξι παραβάσεις και τέσσερις εικονικές αερομαχίες στην περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι έξι αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Στις 16 συνολικά NAVTEX, συμπεριλαμβάνονται θαλάσσιες έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, ασκήσεις πυρών στο Αιγαίο καθώς και ναυτικά γυμνάσια.

Αναλυτικά:

TURNHOS N/W : 0308/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 16:11)

TURNHOS N/W : 0308/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA21-98/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.NAVAL EXERCISES, ON 19 FEB 20 FROM 0800Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 21.00 N – 028 33.00 E

35 55.00 N – 028 32.00 E

35 55.00 N – 029 14.00 E

36 06.00 N – 029 14.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 191100Z FEB 20.

TURNHOS N/W : 0297/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 14:59)

TURNHOS N/W : 0297/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 20 FEB 20 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

40 08.65 N – 024 59.10 E

40 08.65 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 024 59.10 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 201230Z FEB 20.

TURNHOS N/W : 0298/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 15:00)

TURNHOS N/W : 0298/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 20 FEB 20 FROM 1001Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 08.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 201200Z FEB 20.

