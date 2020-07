Κρεσέντο προκλητικότητας από τους Τούρκους: Μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο

Σε νέες υπερπτήσεις προχώρησαν στο Αιγαίο την Τρίτη (21/07) τουρκικά μαχητικά, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τη Ρω, τη Μεγίστη και τη Στρογγυλή. Τα αεροσκάφη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησαν μέσα σε μισή ώρα 10 υπερπτήσεις.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω, στα 17.000 πόδια, στις 16:12 μ.μ., και στις 16:16 μ.μ πάνω από τη Ρω, το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη, στα 21.000 πόδια.

Δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω και το Καστελόριζο, στα 29.000 πόδια, στις 16:26 μ.μ και πέντε λεπτά αργότερα πάνω πάλι από το Καστελόριζο, στα 9.500 πόδια.

Τη σκυτάλη των έκνομων ενεργειών πήρε 3ο ζεύγος τουρκικών F- 16 που εισερχόμενο στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης επίσης, πέταξε πάνω από το Καστελόριζο στα 11.000 πόδια στις 16:41 μ.μ., ένα λεπτό αργότερα πάνω από τη Ρω, μόλις στα 5.000 πόδια, στις 16:43 μ.μ. πάνω πάλι από τη Ρω, στα 9.000 πόδια, και ξαναπέταξε πάνω από το ίδιο ακριτικό νησί στα 13.000 πόδια στις 16:51 μ.μ..

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Εκτός ελέγχου η Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει για ακόμα μια φορά το πόσο επικίνδυνος είναι…

Πρώτα εκδόθηκε τουρκική NAVTEX για σεισμικές έρευνες εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Λίγο αργότερα, η Τουρκία συνόδευσε τη NAVTEX με υπερπτήσεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές έως το μεσημέρι σήμερα, είχαν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.

Στο Αιγαίο όλο το Πολεμικό Ναυτικό

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η κρίση που έχει ξεσπάσει κρίνεται άκρως σοβαρή και για το λόγο αυτό η Ελλάδα βγάζει στο Αιγαίο όλο το στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Την ίδια ώρα, δόθηκε εντολή ανάκλησης των αδειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και μετάβασης στις μονάδες τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην περιοχή τoυ νοτιοανατολικού Αιγαίου και του Έβρου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Εικόνα κλιμακούμενης ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο

Στο μεταξύ, από το ναύσταθμο του Ακσάζ στην Τουρκία συνεχίζουν να αποπλέουν πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με το militaire.gr, 17 έχουν βγει από το ναύσταθμο μέχρι στιγμής.

Ερντογάν για Navtex: «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα μας»

Την ώρα που στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός από την έκδοση NAVTEX για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο «σουλτάνος» κάνει εμπρηστικές δηλώσεις δυναμιτίζοντας το κλίμα.

Κατά τον απολογισμό του για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, ο αιμοσταγής «σουλτάνος» αναφέρθηκε στη NAVTEX που εξέδωσε για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν.

«Εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και για τα γεωτρύπανά μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά, κάναμε τα βήματα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

