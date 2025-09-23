«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

Οι ώρες των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων 2025»

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ «Παρμενίων 2025».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της επικράτειας.

12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια αναφέρει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

