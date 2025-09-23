«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν
Οι ώρες των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων 2025»
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ «Παρμενίων 2025».
Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της επικράτειας.
12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).
12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).
12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).
12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).
Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.
Η Περιφέρεια αναφέρει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.