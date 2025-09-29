FIR Αθηνών: Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 προχώρησαν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών την Δευτέρα (29/09).
Οι παραβάσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, αναφέρει το ΓΕΕΘΑ.
