Τουρκικά drones πραγματοποίησαν δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών πραγματοποίησαν σήμερα (27.09.2025) δύο τουρκικά drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις από τα δύο τουρκικά drones στο FIR Αθηνών πραγματοποιήθηκαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας τα αναγνώρισαν και τα αναχαίτισαν κατά την διεθνή πρακτική.