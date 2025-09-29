Fake news η «κατάρριψη» τουρκικού Bayraktar ανοιχτά της Κρήτης

Fake news η «κατάρριψη» τουρκικού Bayraktar ανοιχτά της Κρήτης
Από το πρωί της Δευτέρας (29/09) στα social media διακινείται μία ανάρτηση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατέρριψε ένα τουρκικό drone τύπου Bayraktar TB3 στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο λογαριασμός από τον οποίο αρχικά διακινήθηκε η είδηση η πλήρως αβάσιμη πληροφορία περί δήθεν «κατάρριψης» χρησιμοποιεί δεδομένα από την ιστοσελίδα FlightRadar24, που αποτυπώνει την πορεία πτήσης του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ωστόσο, σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες, από ανώτερες στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το Newsbomb, η πληροφορία αυτή είναι πλήρως αβάσιμη.

Σχεδόν καθημερινές πτήσεις τουρκικών drones

Για να δημιουργήσουν το αφήγημα περί δήθεν «ελληνοτουρκικής εμπλοκής» και υποτιθέμενης κατάρριψης τουρκικού drone από λογαριασμούς στα social media χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πτήσεις τουρκικών UAVs στο FIR Αθηνών.

Ακόμη και χθες Κυριακή (28/09) δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών κινούμενα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα συγκεκριμένα τουρκικά drones - όπως συμβαίνει καθημερινά - αναγνωρίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ανάμεσα σε Κρήτη και Ρόδο, σχεδόν καθημερινά γίνονται πτήσεις τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αφού η Άγκυρα θέλει να εποπτέυει την περιοχή λόγω της παρουσίας του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» που κινείται με προορισμό τη Γάζα, αλλά κυρίως για να ελέγχει πιθανές κινήσεις ερευνητικών πλοίων που θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει απροειδοποίητα εργασίες για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ιδίως σήμερα, ημέρα που ξεκίνησε η μεγαλύτερη εθνική διακλαδική άσκηση μετά στρατευμάτων, με την επωνυμία «Παρμενίων 2025» στο πλαίσιο της οποίας όλα τα πολεμικά πλοία του στόλου βρίσκονται εν πλω, η fake ανάρτηση περί δήθεν κατάρριψης τουρκικού drone έχει σαφή διάθεση προβοκάτσιας, την ώρα μάλιστα που τις προηγούμενες ημέρες είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στο στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια προς Γάζα, και ενώ η Ρώμη έχει ανακοινώσει επισήμως ότι η φρεγάτα «Fasan» του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, παρακολουθεί διακριτικά για την προστασία ιταλικών πλοίων και πληρωμάτων από πιθανές απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο στολίσκος που κινείται προς τη Γάζα βρίσκεται ήδη εκτός των ορίων του FIR Αθηνών κινούμενος μέσα στο FIR Καΐρου, άρα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν πλέον δικαιοδοσία για τα πλοία που κινούνται σε διεθνή ύδατα, αφού έχουν εξέλθει από τα όρια της περιοχής πληροφοριών πτήσεων που συμπίπτουν με τα όρια δικαιοδοσίας των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για πιθανές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

