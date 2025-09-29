Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, καζάν – καζάν γιοκ», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος

Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έδωσε σαφή απάντηση στις αιτιάσεις της τουρκικής πλευράς και συγκεκριμένα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έκανε λόγο για συνεργασία «καζάν – καζάν» και μερίδιο από τη Μεσόγειο κατά την επιστροφή από τη Νέα Υόρκη, μετά την 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου σχολίασε «καζάν – καζάν… γιοκ», επισημαίνοντας ξανά ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα», μιλώντας σήμερα (29/09) στον ΑΝΤ1.

