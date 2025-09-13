«Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν έχει μόνο επενδυτική αλλά και γεωπολιτική σημασία»

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου

Newsbomb

«Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν έχει μόνο επενδυτική αλλά και γεωπολιτική σημασία»
Αρχείου - AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, την ακρίβεια, τη μείωση του ΦΠΑ, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις εξελίξεις στα ενεργειακά μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην ΕΡΤ NEWS.

Η κ. Σδούκου τόνισε πως «υπεύθυνη διακυβέρνηση σημαίνει να μπορείς να δίνεις αυτά που μπορείς, όχι αυτά που θέλεις». Όπως είπε, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελε να δώσει κι άλλα, πολύ περισσότερα. Αυτό που βλέπουμε από την αντιπολίτευση είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Τη ΝΔ δεν θα την δείτε ποτέ να το κάνει».

Εξήγησε πως η μεγάλη εικόνα είναι ότι χάρη στην πετυχημένη οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών δημιουργήθηκαν πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφονται στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο». «Χωρίς αυτά τα πλεονάσματα δεν θα ήταν δυνατόν ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη ΔΕΘ αυτές τις φοροελαφρύνσεις που βελτιώνουν τα εισοδήματα των πολιτών», πρόσθεσε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε: «Φτάνουν αυτά; Όχι, δεν φτάνουν. Δεν τελειώνει η ζωή μας με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η πολιτική συνεχίζεται». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κεντρική στόχευση των μέτρων «ήταν να ακουμπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες -οικογένειες, νέους, εργαζόμενους- ώστε να έχουν μια ελάφρυνση στην τσέπη τους».

Για την ακρίβεια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ παραδέχθηκε πως τα μέτρα δεν λύνουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά αποτελούν σημαντικό βήμα: «Αυξάνοντας τον μισθό, βελτιώνουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας. Δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά είναι κομμάτι της λύσης».

Αναφερόμενη στις αιτίες του φαινομένου, σημείωσε: «Η ακρίβεια δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πληθωρισμό, την εκτίναξη στις τιμές ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Χρειάζεται ένα μωσαϊκό μέτρων. Παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις και στην αγορά, όπως εντατικότεροι έλεγχοι για συγκράτηση των τιμών και νέα αρχή εποπτείας της αγοράς». Όπως συμπλήρωσε, από την 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις «από μισό έως δύο μισθούς» στην τσέπη τους.

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Απαντώντας στην κριτική, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ η κ. Σδούκου τόνισε: «Έχουμε εξηγήσει ότι αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος, που εμείς προτιμούμε να τα δίνουμε κατευθείαν στον πολίτη, στην τσέπη του, μέσω φοροελαφρύνσεων».

Παρέθεσε, μάλιστα, στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος: «Σε μια τέτοια περίπτωση το 80% χάνεται και το όφελος που μένει τελικά στον καταναλωτή είναι κάτω από 20%. Η κυβέρνηση ήδη έχει μειώσει τον ΦΠΑ στοχευμένα σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές».

Συνοψίζοντας, επεσήμανε: «Η στόχευση είναι να συνεχίσουμε σταθερά, βήμα-βήμα, χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον της χώρας. Εφόσον η οικονομία μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, εφόσον θα συνεχίσουμε να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή, και να φορολογούμε δικαιότερα τους πολίτες, τότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι και τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να επιστρέφουμε ίσα και μεγαλύτερα ποσά στους πολίτες».

Για τις δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξέφρασε «συγκρατημένη αισιοδοξία», υπογραμμίζοντας: «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη της ΝΔ και τη διατήρηση της μεγάλης διαφοράς από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το γεγονός ότι οι πολίτες αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, παρόλο που ακόμη δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως ως προς το τι σημαίνουν στο κάθε ατομικό και οικογενειακό εισόδημα».

Πρόσθεσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων «μας γεμίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και μας υποχρεώνουν να πατήσουμε γκάζι, και στις μεταρρυθμίσεις και στη λύση των καθημερινών προβλημάτων. Θέλουμε να κριθούμε από τα συνολικά αποτελέσματα του έργου μας».

Για τις εξελίξεις στα ενεργειακά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε την εβδομάδα «πυκνή σε θετικές ειδήσεις», καθώς «η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του αρμόδιου για την ενέργεια και εκ του πιο στενών συνεργατών του κ. Τραμπ, υπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγικός εταίρος στον τομέα της ενέργειας».

«Όταν κολοσσοί όπως η Chevron και η ExxonMobil επενδύουν στην Ελλάδα, κάτι βλέπουν επιχειρηματικά και οικονομικά», ανέφερε, τονίζοντας πως «η χώρα μπορεί να γίνει παραγωγός υδρογονανθράκων και πύλη τροφοδοσίας φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και να φτάσει έως την Ουκρανία. Βεβαίως, η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στη διάσταση των επενδύσεων, αλλά έχει και σαφή γεωπολιτική σημασία».

Καταλήγοντας, η κ. Σδούκου επεσήμανε: «Χρειαζόμαστε καθημερινά μικρές και μεγάλες νίκες στη χώρα μας. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί με συνέπεια η κυβέρνηση της ΝΔ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος από ρωσικά Mig με βαλλιστικούς πυραύλους

17:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Λιώνει» στο γυμναστήριο πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού» – «Μάχιμοι»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

17:26ΕΛΛΑΔΑ

FlyOver Θεσσαλονίκης: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για το έργο-«πνοή» - Δείτε το εναέριο βίντεο

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα του Ισραήλ σε πολυώροφο κτήριο στη Γάζα – «Ήταν προπύργιο της Χαμάς», λέει ο IDF

17:10ΕΘΝΙΚΑ

Spiegel: «Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς κολοσσούς με μηδενικό φόρο»

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, βρισκόμαστε στη ζώνη των μεταλλίων»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν έχει μόνο επενδυτική αλλά και γεωπολιτική σημασία»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία: Η ξηρασία «χτυπά» τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου–Πρωτοφανής  εικόνα της λίμνης Βηρού

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε κι άλλο χωριό στο Ντονέτσκ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αιτήθηκε η αδελφή να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο», αναφέρει ο δικηγόρος του

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Περιπέτεια για τουρίστες που κινδύνευσαν στην θάλασσα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμο - 20.000 δολάρια το τετραγωνικό

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Αρχαίας Ολυμπίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ramsonware, το νέο πρόσωπο του εγκλήματος: Ειδικός αποκαλύπτει πώς διαπραγματεύεται με τους hacker που «κλέβουν» την ψηφιακή μας ζωή

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης- Από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής - Επέζησε της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αιτήθηκε η αδελφή να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο», αναφέρει ο δικηγόρος του

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

FlyOver Θεσσαλονίκης: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για το έργο-«πνοή» - Δείτε το εναέριο βίντεο

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει» - Έτοιμος για κυρώσεις όταν η Ευρώπη κάνει το ίδιο

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ramsonware, το νέο πρόσωπο του εγκλήματος: Ειδικός αποκαλύπτει πώς διαπραγματεύεται με τους hacker που «κλέβουν» την ψηφιακή μας ζωή

17:10ΕΘΝΙΚΑ

Spiegel: «Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς κολοσσούς με μηδενικό φόρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ