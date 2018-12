«Κόκκινος» συναγερμός: Οι Τούρκοι αποκλείουν με NAVTEX το μισό Αιγαίο (ΧΑΡΤΗΣ)

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το militaire.gr, οι Τούρκοι αποφάσισαν την έξοδο του σκάφους «Cesme» για έρευνες στο Αιγαίο με την υπ’ αριθμ. 1414/18 NAVTEX.

Οι έρευνες προσδιορίζονται χρονικά από τις 27 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

ΝΑVTEX 1414/18

TURNHOS N/W : 1414/18 (İzmir NAVTEX Station) (Pub. Date26-12-2018 09:57)

AEGEAN SEA-MEDITERRANEAN SEA

SCIENTIFIC RESEARCH, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 27-30 DEC 18 IN THE FOLLOWING POINTS;

34 43.40 N – 034 32.35 E

34 06.15 N – 033 14.65 E

34 05.60 N – 031 33.55 E

34 38.50 N – 029 42.20 E

34 56.60 N – 028 48.00 E

36 12.80 N – 027 05.60 E

37 51.52 N – 026 02.98 E

39 05.53 N – 025 27.10 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Δείτε πιο κάτω στη photo gallery του Newsbomb.gr το χάρτη, με την έκταση των ερευνών του «Cesme» στο Αιγαίο

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Άγκυρα επιχειρεί διακαώς να στήσει σκηνικό «θερμού» επεισοδίου δοκιμάζοντας σκληρά τα όρια και τα επίπεδα ανοχής της χώρας μας.

Με πληροφορίες από το militaire.gr

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνικό Μέρισμα: Νέο ποσό 80 εκατ. ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί

Δραματικές εξελίξεις: Στις πιο άγριες φυλακές της Κίνας το 21χρονο μοντέλο