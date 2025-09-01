Σεισμός τώρα στη Ζάκυνθο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:40 μετά τα μεσάνυχτα (1/9), σε περιοχή της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 21 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 11 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά από την πόλη της Ζακύνθου σύμφωνα με το EMSC.

3 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Και η αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 22,9 χλμ. και επίκεντρο τα 6 χλμ. βορειοανατολικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στις Ορθονιές Ελατιών Ζακύνθου.

