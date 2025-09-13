Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/9) στη θαλάσσια περιοχής της Γαύδου στην Κρήτη, πολύ κοντά στο νησί.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γαύδου και το εστιακό βάθος στα 19,4

χιλιόμετρα.