Σεισμός 3,0 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:40 μετά τα μεσάνυχτα

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:40 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 26/9), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 34 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), κατέγραψε το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 44 χλμ. νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

1871369local.jpg

Ο σεισμός, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στις Ορθονιές Ελατιών Ζακύνθου.

orthactive.gif

