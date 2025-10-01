Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο
Ο σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στις 05:49
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10), στις 05:49, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 17,3 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 12 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί, ή υλικές ζημιές.
Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στις Ορθονιές Ελατιών Ζακύνθου.