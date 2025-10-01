Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10), στις 05:49, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 17,3 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 12 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί, ή υλικές ζημιές.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στις Ορθονιές Ελατιών Ζακύνθου.