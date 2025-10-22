Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης

Χάρτης σεισμού
emsc-csem
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10), στις 05:45, σε θαλάσσια περιοχή, κοντά στις ακτές της Ρόδου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 35 χλμ. βορειοανατολικά της Ρόδου, και το εστιακό βάθος στα 30,7 χλμ.

4,7 Ρίχτερ από το EMSC

1884651pga.jpg

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,7 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 45 χλμ. βόρεια της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 32 χλμ.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στον Αρχάγγελο της Ρόδου

0102
Δείτε πώς κατέγραψε τη σεισμική δόνηση ο σεισμογράφος
0202

