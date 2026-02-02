Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Η δόνηση έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, ταρακούνησε τα Καλάβρυτα.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 9 χλμ ΒΒΔ των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος τα 15,5 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Στη συνέχεια ακολούθησαν 4 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να αγγίζει τα 2,7 Ρίχτερ και πάλι 10 χλμ ΒΒΔ των Καλαβρύτων.
Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.
