Χαμάς: Ολοκλήρωσε τις εκλογές για νέο ηγέτη - Ανάμεσα στον Χαλέντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Το Συμβούλιο εξέλεξε το νέο πολιτικό γραφείο, με 18 μέλη, που με τη σειρά του θα αναδείξει τον ηγέτη της οργάνωσης.

Newsbomb

Χαμάς: Ολοκλήρωσε τις εκλογές για νέο ηγέτη - Ανάμεσα στον Χαλέντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια και ο Χάλεντ Μεσάαλ .

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χαμάς, ακέφαλη μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία των εσωτερικών εκλογών, σε μια περίοδο που προσπαθεί να χαράξει τη μεταπολεμική στρατηγική της.

Δύο ηγετικά στελέχη της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης διεκδικούν τα ηνία της, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του: ο Χάλεντ Μεσάαλ, 69 ετών, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου και νυν πρόεδρος του γραφείου διασποράς και ο Χαλίλ Αλ Χάγια, 65 ετών, ο επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Khalil al-Hayya

Φωτ. Αρχείου - Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, σε συνέντευξη με το Associated Press στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Απριλίου 2024.

AP/Khalil Hamra

Οι εκλογές κράτησαν αρκετές εβδομάδες και διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό. Χιλιάδες μέλη της συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία για την ανανέωση του Συμβουλίου της Σούρα, ενός συμβουλευτικού οργάνου με περισσότερα από 80 μέλη –κατά κύριο λόγο ιερωμένους– που ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το Συμβούλιο εξέλεξε το νέο πολιτικό γραφείο, με 18 μέλη, που με τη σειρά του θα αναδείξει τον ηγέτη της οργάνωσης.

«Το κίνημα ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές στις τρεις περιοχές και έφτασε στο τελευταίο στάδιο, την ανάδειξη του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου», είπε η πηγή του AFP. Η Χαμάς θα δώσει στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση μόλις επιλεγεί ο νέος πρόεδρός της, πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, διευκρίνισε.

Άλλο στέλεχος της οργάνωσης είπε ότι το πολιτικό γραφείο θα ορίσει ένα πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία για μια «μεταβατική περίοδο» ενός έτους. «Ο πρώτος στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να ανανεώσουμε την εσωτερική νομιμότητα και να καλύψουμε τις κενές θέσεις» στα ηγετικά κλιμάκια, πρόσθεσε.

Mideast Egypt Palestinians

Ο Χαλέντ Μεσάαλ με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στις 22 Φεβρουαρίου 2022 στο Κάιρο.

AP/Amr Nabil

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στην Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου 2024. Στις 16 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν στη Ράφα τον ηγέτη της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ. Ο τελευταίος, ο θεωρούμενος «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, είχε διαδεχθεί τον Χανίγια. Μετά τον θάνατό του η Χαμάς όρισε ένα πενταμελές πολιτικό γραφείο, εν αναμονή της διεξαγωγής νέων εκλογών.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ γεννήθηκε στη Δυτική Όχθη το 1956 και ήταν επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μεταξύ 2004-17, αλλά δεν έχει ζήσει ποτέ στη Γάζα. Εντάχθηκε στην οργάνωση ενώ βρισκόταν στο Κουβέιτ και στη συνέχεια έζησε στην Ιορδανία, τη Συρία και το Κατάρ. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Counter Extremism Project (CEP), ήταν εκείνος που «επέβλεψε τη μετατροπή της Χαμάς από μια οργάνωση αποκλειστικά τρομοκρατική σε μια υβριδική οντότητα, τρομοκρατική και πολιτική ταυτόχρονα».

Ο Χαλίλ αλ Χάγια γεννήθηκε στη Γάζα το 1960 και κατέχει ηγετικές θέσεις στην οργάνωση τουλάχιστον από το 2006, σύμφωνα με το CEP. Έχει εξασφαλίσει επίσης τη στήριξη του στρατιωτικού σκέλους της, των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσεμ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45WHAT THE FACT

Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

23:37WHAT THE FACT

NASA: Η γιγαντιαία δομή που «σκίζει» την Αφρική στα δύο – Ένα γεωλογικό θαύμα δισεκατομμυρίων ετών

23:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

MIT: Επανάσταση στην παραγωγή – Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικών κινητήρων με κόστος μόλις 50 σεντς

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο της Σαχάρας βρέθηκε ένας «υπέροχος» δεινόσαυρος 13 μέτρων με πολύχρωμη ράχη

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός, Νίκολιτς: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο, έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο»

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές για νέο ηγέτη - Ανάμεσα στον Χαλέντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο αλλοδαπό - Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα highlights του αγώνα της άδειας Allwyn Arena

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Deutsche Bank: Ρώτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη αν θα «εξαφανίσει» θέσεις εργασίας και πήρε απάντηση

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξεσήκωσε την πλατεία Μικρασιατών ο Γρηγόρης Σαμόλης - Βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,1 εκατ. ευρώ

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Στο φως φωτογραφία ομαδικού τάφου Ρεθυμνιωτών τραβηγμένη από Ναζί αλεξιπτωτιστή

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τα «αστέρια» που έφτασαν για τα βραβεία BAFTA, στο Λονδίνο - Ποια ταινία κατέκτησε το βραβείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε βαρόνο των ναρκωτικών: Χάος σε Χαλίσκο και Μιτσοακάν - Επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μαρτυρία του περιπατητή που δέχθηκε επίθεση από λύκο: «Με βρήκε με τα δόντια στην πλάτη» - Βίντεο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της προσπάθειας εισβολής στο Μαρ-α-Λάγκο - Έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Rasoul Namazi, ο Ιρανός καθηγητής για τη woke ατζέντα, το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ισλάμ στην Ευρώπη και τους Έλληνες που φοβούνται μην χαρακτηριστούν εθνικιστές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός, Νίκολιτς: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο, έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο της Σαχάρας βρέθηκε ένας «υπέροχος» δεινόσαυρος 13 μέτρων με πολύχρωμη ράχη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ