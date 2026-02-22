Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

Η Βαρβακείος Αγορά παραμένει ανοιχτή τηρώντας την παραδοσιακή «ολονυχτία» την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς

Στην καρδιά της Αθήνας, η Βαρβάκειος Αγορά μετατρέπεται σε έναν ζωντανό πυρήνα παράδοσης, καθώς παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας από την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς έως το χάραμα της Καθαράς Δευτέρας. Η ιστορική ψαραγορά κατακλύζεται από χιλιάδες καταναλωτές που σπεύδουν μέσα στη νύχτα για να προμηθευτούν ολόφρεσκα θαλασσινά, οστρακοειδή και εκλεκτά σαρακοστιανά εδέσματα.

Η κοσμοσυρροή δημιουργεί μια μοναδική, εορταστική ατμόσφαιρα, με τους εμπόρους να διαλαλούν το εμπόρευμά τους κάτω από τα φώτα της στοάς. Η παραδοσιακή αυτή «ιεροτελεστία» συνδυάζει την αναζήτηση των καλύτερων τιμών με τη ζωντάνια της παλιάς Αθήνας, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πρώτο τραπέζι της Σαρακοστής.

Πλήθος κόσμου στη Βαρβάκειο Αγορά λίγες ώρες πριν το χάραμα της Καθαράς Δευτέρας Eurokinissi

Οι τιμές χαρακτηρίζονται τσιμπημένες και οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες στο ελάχιστο, για να καταφέρουν να προμηθευτούν όλα τα παραδοσιακά εδέσματα.

Τα θαλασσινά που θα μπουν στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έχουν ανατιμηθεί κατά, περίπου, ένα ευρώ το κιλό και πωλούνται:

Οι τιμές των σαρακοστιανών

Χταπόδι 16-24 €/κιλό

Γαρίδες 15-17€/κιλό

Καλαμαράκια φρέσκα 20€/κιλό – κατεψυγμένα 10€/κιλό

Σουπιές 14-17€/κιλό

Η ψαραγορά θα παραμείνει ανοιχτή όλο το βράδυ Eurokinissi

Σε τι τιμές θα κυμανθεί η λαγάνα

Η ιχθυαγορά άνοιξε τις πόρτες της στις 9 το βράδυ και θα μείνει ανοιχτή για τους καταναλωτές μέχρι τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, ενώ από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει και η προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας.

Ήδη η παρασκευή της παραδοσιακής λαγάνας έχει ξεκινήσει σε όλους τους φούρνους ενώ αρκετοί καταναλωτές προμηθεύτηκαν ήδη τον… πρωταγωνιστή του σαρακοστιανού τραπεζιού.

