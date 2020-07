Επικός διάλογος στον αέρα της εκπομπής του Παπαδάκη: «Welcome to Greece»

Σκηνικό βγαλμένο από κωμωδία...

Με αφορμή την άφιξη των πρώτων τουριστών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» είχε στείλει στο αεροδρόμιο ένα συνεργείο για να καταγράψει εικόνες και να μεταφέρει την εμπειρία των ταξιδιωτών.

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 λοιπόν είχε στηθεί έξω από την αίθουσα αφίξεων και μετέφερε στο στούντιο την εικόνα που επικρατούσε στο αεροδρόμιο.

Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της αίθουσας αφίξεων και βγήκε ένας άνδρας με μάσκα, με τον δημοσιογράφο, να τον υποδέχεται λέγοντάς του: «Goodmorning, welcome to Greece. Do you speak English?», για να πάρει αμέσως την... κρυάδα, με τον αφιχθέντα να του απαντά στα... ελληνικά.

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 νόμιζε πως είχε μπροστά του κάποιον τουρίστα, αλλά προφανώς είχε κάνει λάθος.

Ο συγκεκριμένος επιβάτης έχει την οικογένειά του εδώ και ήξερε άπταιστα ελληνικά.

