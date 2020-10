New Global Ambassador Γεύσης 2020-2021 ο Alex Σαμοΐλης

O Alex Σαμοϊλης ( Alex Samoilis) που πλέον συγκαταλέγεται σε διεθνείς προσωπικότητες της γαστρονομίας και του πολιτισμού με πάγκοσμια αναγνώριση έλαβε το βραβείο και ανακηρύχθηκε «Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2020 & 2021», από το οργανισμό Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy®. Ο οργανισμός υποστηρίζει την ιδέα μιας ενωμένης παγκόσμιας γαστρονομίας με σεβασμό στην κληρονομιά και την τοπική παράδοση όλων των εθνών ξεχωριστά.

Ο Alex Σαμοΐλης (Alex Samoilis) είναι ένας νέος διάσημος και πολλά υποσχόμενος Ελληνο-Μεξικάνικος σεφ με μεγάλο κύρος στην παγκόσμια γαστρονομία. Ξεκίνησε το ταξίδι του, δουλεύοντας σε γνωστά εστιατόρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως στο βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin «The Fat Duck - Heston Blumenthal», στο βραβευμένο με 2 αστέρια Michelin «Spondi Athens», στα βραβευμένα με 1 αστέρι Michelin «The Hinds Head Heston Blumenthal», & The Pollen Street Jason Atherton» και πολλά άλλα ενώ τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται και ως private chef για πελάτες από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι οι:

Ο Σεΐχης της Σαουδικής Αραβίας of Saudi Arabia

Ο Πρίγκιπας του Μονακό

Η Clare Smith

Ο Shaquille O’Neal

Ο Jason Atherton

Ο Jamie Oliver

Οι Grant and Elena Cardone

Ο Gordon Ramsay

Ο Dario Cechini

Οι Oz and Daphne Oz

Ο Stan Day (SHRAM owner)

Ο Richard Walsh(chairman Lewis Rice)

Στόχος του Alex Σαμοϊλη( Alex Samoilis) είναι να μοιραστεί με τον κόσμο τη γαστρονομική του εμπειρία και να προσπαθήσει να δείξει στους ανθρώπους ότι για να βρουν μια υπέροχη γαστρονομική εμπειρία δεν χρειάζεται να επισκεφτούν μόνο εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών, αλλά μπορούν , επίσης, να την έχουν στο σπίτι τους, χαλαρά και άνετα, με απλά καθημερινά συστατικά.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Grand Hyatt Athens παρουσία του διεθνούς ποδοσφαιριστή και σημερινού πρέσβη της LaLiga κ. Christian Karembeu, του Γενικού Διευθυντή του Grand Hyatt Athens και επίσημου « Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2020» κου Κώστα Παπαχριστοφόρου, και του πρόεδρου του παγκόσμιου οργανισμού Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy® (Ambassadors of Taste® global guide), κου Φίλιππου Κούτρα.