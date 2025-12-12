Ξεκινά σήμερα η μάχη του Προϋπολογισμού στη Βουλή

Στις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση για την κύρωση του Προϋπολογισμού του 2026.

Η κρίσιμη συζήτηση θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που θα διαρκέσει η συζήτηση, αναμένεται να μιλήσουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να ξεκινήσει η συζήτηση αύριο Σάββατο και να ολοκληρωνόταν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο προγραμματισμός άλλαξε καθώς τότε ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παραστεί σήμερα στην έναρξη της συζήτησης στις 15:00 στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο υπ. Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος κατέθεσε τον προϋπολογισμό στον Πρόεδρο της Βουλής πριν λίγες εβδομάδες, κατά την τελετουργική κατάθεση χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026 «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

Μάλιστα τότε είχε αποκαλύψει ότι «πέρα από το καθιερωμένο USB stick, o Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται».