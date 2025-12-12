Ανάλυση: Τι έχουμε να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2025

Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του έτους, μια σειρά από σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να τακτοποιηθούν προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποφύγουν πρόστιμα και επιβαρύνσεις.

Αναλυτικότερα:

-Δήλωση αναδρομικών: Απαιτείται έλεγχος του έτους καταβολής και υποβολή της δήλωσης στο έτος αναφοράς.

-Δήλωση από κληρονόμους

-Δήλωση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

-Τέλη κυκλοφορίας

-Δήλωση ακινησίας οχημάτων, η οποία πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του νέου έτους. Από 1/1/2026, όσα οχήματα δεν έχουν τεθεί σε ακινησία εγκαίρως θα χρεώνονται με τέλη κυκλοφορίας προσαυξημένα με πρόστιμο 25%.

Τι πρέπει να προσέξουμε για να μη βρεθούμε στην «παγίδα» των φόρων

Δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής για κάλυψη τεκμηρίων

-Έλεγχος τεκμηρίων πριν τη λήξη του έτους.

-Η μεταφορά των χρημάτων πρέπει να γίνει μέχρι 31/12 μέσω τραπέζης.

-Στη συνέχεια, η δήλωση δωρεάς υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας myProperty.

-Ο δωρεοδότης πρέπει να δικαιολογεί το ποσό της δωρεάς μέσω εισοδημάτων ή ανάλωσης κεφαλαίου.

Έλεγχος κάλυψης του αφορολόγητου

-Μέσω e-banking, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι ηλεκτρονικές δαπάνες ανέρχονται στο 30% του ετήσιου εισοδήματος.

-Οι τραπεζικές εφαρμογές παρέχουν συνοπτική εικόνα των δαπανών για την κάλυψη του αφορολόγητου.

-Εάν το απαιτούμενο ποσό δεν καλυφθεί, επιβάλλεται “πέναλτι” 22% στη διαφορά.