Ανάλυση: Τι έχουμε να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2025
Τι πρέπει να προσέξουμε για να μη βρεθούμε στην «παγίδα» των φόρων
Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση του έτους, μια σειρά από σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να τακτοποιηθούν προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποφύγουν πρόστιμα και επιβαρύνσεις.
Αναλυτικότερα:
-Δήλωση αναδρομικών: Απαιτείται έλεγχος του έτους καταβολής και υποβολή της δήλωσης στο έτος αναφοράς.
-Δήλωση από κληρονόμους
-Δήλωση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού
-Τέλη κυκλοφορίας
-Δήλωση ακινησίας οχημάτων, η οποία πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του νέου έτους. Από 1/1/2026, όσα οχήματα δεν έχουν τεθεί σε ακινησία εγκαίρως θα χρεώνονται με τέλη κυκλοφορίας προσαυξημένα με πρόστιμο 25%.
Δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής για κάλυψη τεκμηρίων
-Έλεγχος τεκμηρίων πριν τη λήξη του έτους.
-Η μεταφορά των χρημάτων πρέπει να γίνει μέχρι 31/12 μέσω τραπέζης.
-Στη συνέχεια, η δήλωση δωρεάς υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας myProperty.
-Ο δωρεοδότης πρέπει να δικαιολογεί το ποσό της δωρεάς μέσω εισοδημάτων ή ανάλωσης κεφαλαίου.
Έλεγχος κάλυψης του αφορολόγητου
-Μέσω e-banking, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι ηλεκτρονικές δαπάνες ανέρχονται στο 30% του ετήσιου εισοδήματος.
-Οι τραπεζικές εφαρμογές παρέχουν συνοπτική εικόνα των δαπανών για την κάλυψη του αφορολόγητου.
-Εάν το απαιτούμενο ποσό δεν καλυφθεί, επιβάλλεται “πέναλτι” 22% στη διαφορά.