Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (12/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1390

Λειτουργία

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1550

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 137 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΑΔΟΥ απο κάθετο: ΓΑΖΗΣ έως κάθετο: ΑΡΒΗΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΓΑΖΗΣ απο κάθετο: ΑΡΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚΑΝΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1391

Λειτουργία

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΑΝΥΜΕΔΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1392

Λειτουργία

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 1:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΧΟΙΔΑ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΦΩΚΙΟΝΟΣ - ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ

573

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 1:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ - Λ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓΡΑΜΕΠΕΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

1531

Λειτουργία

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 7 + 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 81 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ.

1014

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 2:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΞΑΝΘΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΣΥΡΟΥ - ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ - Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΙΘΑΚΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

597

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΛΑΜΙΑΣ - ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΖΕΡΒΟΥ

596

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΝΑΞΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ

320

Λειτουργία

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ.

979

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΑΧΟΥΛΗ (ΠΤΗΝΑ ΡΗΓΑ, ΠΤΗΝΑ ΜΟΡΑΚΕΑ, ΠΤΗΝΑ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ

Κατασκευές

12/12/2025 8:00:00 πμ

12/12/2025 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΒΙΝΕ, ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ, ΜΑΡΙΔΑΚΗ, ΤΣΟΥΝΤΑ, Π.ΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Λ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

1013

Κατασκευές

12/12/2025 10:30:00 πμ

12/12/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΕΡΓΑΜΟΥ - ΖΑΙΜΗ - ΙΡΙΔΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΗΒΗΣ - ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΘΩΝΟΣ - ΔΩΔΩΝΗΣ

595

Κατασκευές

12/12/2025 1:00:00 μμ

12/12/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΙΧ. ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως : ΘΗΡΑΣ 90 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

1411

Λειτουργία

