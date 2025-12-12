ΕΝΦΙΑ 2026: Πώς να πληρώσετε λιγότερο έως και 50%

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ για το 2026, που θα φτάσει στα σπίτια τους έως τις αρχές Μαρτίου και θα πληρωθεί σε 12 δόσεις.

Πρώτη βασική κίνηση είναι η διόρθωση της περιουσιακής σας κατάστασης μέσω τροποποιητικής δήλωσης Ε9, χωρίς πρόστιμο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026. Όσοι το κάνουν εκπρόθεσμα θα κληθούν να πληρώσουν 100 ευρώ. Συχνά λάθη που αυξάνουν τον φόρο περιλαμβάνουν:

Λανθασμένη αναγραφή υπόγειων ή βοηθητικών χώρων ως κύριων

Ελλιπή στοιχεία ορόφου και έτους αποπεράτωσης ακινήτου

Λανθασμένη καταχώρηση εμπράγματου δικαιώματος ή κενών/ημιτελών κτισμάτων

Παράλειψη αναγραφής γεωργικών ή επαγγελματικών ακινήτων

Η δεύτερη κίνηση ματ είναι η ασφάλιση κατοικίας για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλισμένα ακίνητα μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ έως 20% για κατοικίες αξίας μέχρι 500.000 ευρώ και έως 10% για μεγαλύτερης αξίας. Η αίτηση για την έκπτωση θα υποβληθεί στη πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, συσχετίζοντας τα ασφαλιστήρια με τα ακίνητα.

Επιπλέον, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 για τους φορολογούμενους στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σε ό,τι αφορά τα ακριτικά νησιά κάτω από 20.000 κατοίκους, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ. «Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματουν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων».

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»