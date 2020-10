Κορονοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Αλαλούμ με το take away - Τι θα ισχύει τις βραδινές ώρες

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σε ισχύ από σήμερα στις περιοχές της χώρας που βρίσκονται στην κατηγορία 3 και 4 του επιδημιολογικού χάρτη. Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα και μάσκα παντού.

Από σήμερα εφαρμόζονται δύο πολύ σημαντικά μέτρα. Συγκεκριμένα, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη η μάσκα, καθώς και θα ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00.30 – 05.00. Ήδη στην ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμη η φόρμα, την οποία θα συμπληρώνουν οι εργοδότες και θα την δίνουν στους εργαζόμενους που τυγχάνει να δουλεύουν βράδυ και την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν σε πιθανούς ελέγχους.

Αλαλούμ με τo take away

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, από 00:30 έως 05:00, επιτρέπεται το take away και το delivery. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι εξαιρούνται οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομή προϊόντων (delivery).

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά τη νυχτερινή απαγόρευση

Αναφορικά με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό και θα ισχύσουν από το Σάββατο, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της νυχτερινής απαγόρευσης ισχύουν: οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι των ΜΜΕ μετακινούνται με την ίδια διαδικασία που μετακινούνταν κατά την περίοδο του lockdown της πρώτης φάσης της πανδημίας.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πρέπει να φέρουν βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από τον εργοδότη.

Σε περιπτώσεις άλλων εργαζομένων φυσικών προσώπων που πρέπει να μετακινηθούν κατά τις ώρες απαγόρευσης, όπως ελεύθερων επαγγελματιών, επιτηδευματιών, απασχολούμενων, συμπληρώνουν το αντίστοιχο έντυπο που θα βρίσκεται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή τους πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μάσκας

Στις εξαιρέσεις για την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Αναλυτικά: Σε «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές εξαιρούνται:

Οι συμμετέχοντες σε ομαδική ή ατομική άσκηση σε εξωτερικό χώρο και κατά τη διάρκεια της άσκησης αποκλειστικά και μόνο.

Όσοι βρίσκονται μόνοι στο αυτοκίνητο ή με μέλη οικογένειας πρώτου βαθμού.

Στα σχολεία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στα διαλείμματα στις περιφερειακές ενότητες που έχουν ενταχθεί στο «πορτοκαλί» και «κόκκινο» επίπεδο.

