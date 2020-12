Διαδικτυακή ημερίδα για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ) διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η προσφορά του Εθελοντισμού και τα αποτελέσματά της. Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας την περίοδο του Covid-19»

Στην ημερίδα αυτή θα πραγματευτούμε την καθημερινότητα του ασθενή με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας την περίοδο του Covid-19. Θα συζητήσουμε για τις διάφορες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης, τη σημασία της ανάπτυξης υπηρεσιών τηλε-Αποκατάστασης και τις νευρογενείς διαταραχές ούρησης. Τέλος, θα αναπτύξουμε το θέμα της σεξουαλικότητας στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση την περίοδο της πανδημίας.

Τo Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα Έναρξης: 10:00 Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά. Την ημερίδα θα την ανοίξουν με χαιρετισμούς οι: Dr. Αντώνιος Αυγερινός, πρόεδρος Ε.Ε.Σ., η κ.Βάσω Μαράκα, πρόεδρος ΣΑμΣΚΠ και η κ.Όλγα Οικονόμου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), π. διοικητής Νοσοκομείων «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»

Κήρυξη των εργασιών της ημερίδας από την υφυπουργό Υγείας, κα Ζωή Ράπτη.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες έγκριτων επιστημόνων με τα θέματά τους και είναι:

«Διάφορες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης την εποχή του covid-19» - Κλημεντίνη Καραγεωργίου, νευρολόγος-ψυχίατρος, διευθύντρια του Νευρολογικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

«MS και covid-19» - Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ, παθολόγος, επίκουρος καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στις λοιμώξεις στα Νοσοκομεία St George’s και St Thomas’ του Λονδίνου

«Αντιμετώπιση των κινητικών διαταραχών των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας την εποχή της πανδημίας. Η σημασία της ανάπτυξης υπηρεσιών τηλε-Αποκατάστασης» - Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, MD, PhD, L FEBPRM, διευθύντρια Τμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, πρόεδρος του Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ, Chair of Special Interest Scientific Committee for SCI of the European Society of PRM (ESPRM), ISCoS representative on behalf of Greece

«Νευρογενείς διαταραχές ούρησης στην εποχή της πανδημίας» - Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, νευροουρολόγος

«Σεξουαλικότητα – πολλαπλή σκλήρυνση και covid-19» - Μόιρα Τζίτζικα, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, σεξολόγος, ειδική σύμβουλος ΑμεΑ και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ

Στο τέλος της διαδικτυακής ημερίδας θα γίνει η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω συνεδριακής πλατφόρμας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε στο

https://prosfora-ethelontismou.confio.gr/

Η Συμμετοχή στην Ημερίδα είναι Δωρεάν.