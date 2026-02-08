Εκλογές στην Ταϊλάνδη: Ο πρωθυπουργός εδραιώνει την εξουσία του - Συντριπτική νίκη στις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης και ηγέτης του κόμματος Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, στο κέντρο, φεύγει μετά από συνέντευξη Τύπου στην έδρα του κόμματος μετά τις γενικές εκλογές στην Μπανγκόκ, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Ελπίδες για τερματισμό μια παρατεταμένης περιόδου πολιτικής αστάθειας στην Ταϊλάνδη δίνει η σαφής επικράτηση του νυν πρωθυπουργού Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ στις γενικές εκλογές της Κυριακής.

Το κόμμα του Ταϊλανδού πρωθυπουργού κέρδισε μια σαφή νίκη στις γενικές εκλογές της Κυριακής, αυξάνοντας την προοπτική ότι μια πιο σταθερή συμμαχία μπορεί τώρα να καταφέρει να τερματίσει μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.

Ο Ανουτίν έθεσε τις βάσεις για τις πρόωρες εκλογές στα μέσα Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνοριακής σύγκρουσης με την Καμπότζη, μια κίνηση που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, φαίνεται να έχει προγραμματιστεί από τον συντηρητικό ηγέτη για να εκμεταλλευτεί το πατριωτικό αίσθημα.

Είναι ένα ρίσκο που απέδωσε για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος - αφού ανέλαβε τα ηνία μετά την ανατροπή του πρωθυπουργού Paetongtarn Shinawatra του κόμματος Pheu Thai λόγω της κρίσης στην Καμπότζη - διέλυσε το κοινοβούλιο λιγότερο από 100 ημέρες αργότερα.

«Η σημερινή νίκη είναι μια νίκη για όλους τους Ταϊλανδούς, είτε ψήφισαν το κόμμα Bhumjaithai είτε όχι», δήλωσε ο Ανουτίν σε συνέντευξη Τύπου. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τον λαό της Ταϊλάνδης με όλες μας τις δυνάμεις».

Με περισσότερο από το 90% των εκλογικών τμημάτων να έχουν υποβάλει τα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή έδειξαν ότι το κόμμα του Ανουτίν έχει σημαντικό προβάδισμα έναντι του προοδευτικού Λαϊκού Κόμματος που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ακολουθούμενο από το κάποτε κυρίαρχο κόμμα Pheu Thai.