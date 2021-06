Γλυκά Νερά: Η απάντηση του Συλλόγου Ψυχολόγων στο εξώδικο της ψυχολόγου της Καρολάιν

Άμεση ήταν η απάντηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στο εξώδικο που έστειλε νωρίτερα την Παρασκευή η επικαλούμενη ψυχολόγος της Καρολάιν και του συζύγου της, Ελένη Μυλωνοπούλου.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος του συλλόγου Βάσω Μπουκουβάλα αναφερόμενη στις ενέργειες της «ψυχολόγου» του ζεύγους που έζησε την απόλυτη φρίκη στα Γλυκά Νερά σημείωσε πως «διασύρουν το επάγγελμα του ψυχολόγου» και υπογράμμισε πως το εξώδικο αποδεικνύει πως «η συγκεκριμένη δεν έχει ούτε πτυχίο, ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου».

Η κυρία Μπουκουβάλα μιλώντας στον Alpha, υπογράμμισε πως «ακόμα και αν οι δημοσιογράφοι από λάθος την παρουσίαζαν ως ψυχολόγο, εκείνη όφειλε να στείλει μια διόρθωση που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ψυχολόγος» και πως ο Σύλλογος όφειλε να ζητήσει το πτυχίο της.

Σημειώνεται πως η Ελένη Μυλωνοπούλου έχει μπει τις τελευταίες ώρες στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ μετά τις καταγγελίες πως δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας αλλά και πως το 2017 την είχε αποβάλει η Μεγάλη Στοά επειδή «αντιποίησε το ιατρικό επάγγελμα». Η ΕΛ.ΑΣ γνωρίζει πως η συγκεκριμένη γυναίκα γνώριζε πολλά για το ζευγάρι και πως η Καρολάιν της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη.

«Πουλάει υπηρεσίες ως ψυχολόγος»

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων η Ελένη Μυλωνοπούλου «πουλάει υπηρεσίες ως ψυχολόγος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις οποίες μάλιστα κοστολογεί». «Πτυχίο ψυχολογίας δεν υπάρχει πουθενά. Αν έχει κάνει κάποια σεμινάρια με e-learning αυτό δεν έχει καμία βαρύτητα. Ψυχολόγος δεν είναι », σημείωσε η κυρία Μπουκουβάλα αναφορικά με τους τίτλους σπουδών που παρουσιάζει η κυρία Μυλωνοπούλου στο εξώδικό της.



Παράλληλα σημείωσε πως η «το ότι εμφανίζει έναν αριθμό Γ.Ε.Μ.Η δεν λέει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου». Η ίδια μάλιστα τόνισε πως «το πιο φαιδρό από όλα είναι ότι σε αυτή την εξώδικη απάντηση, απαγορεύει σε εμάς να δημοσιοποιήσουμε την απάντησή της, Κοινώς μας λέει “μην πείτε την αλήθεια”» Εν συνεχεία η πρόεδρος του συλλόγου προανήγγειλε «περαιτέρω νομικές ενέργειες» από την πλευρά του Συνδέσμου.

Αυτό είναι το εξώδικο

Προς – Κατά

Τον Επιστημονικό – Επαγγελματικό Φορέα των Ψυχολόγων, (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (...), και εκπροσωπείται νόμιμα.

Σε απάντηση της από 31-05-2021 και με αρ. πρωτ. 14259 Επιστολής σας, ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου σας ανταπαντώ τα κάτωθι:

1. Εν πρώτοις, διαμαρτύρομαι εντόνως, αντικρούω ρητά και κατηγορηματικά τα όσα αναφέρετε στην από 31-05-2021 επιστολή σας, περί δήθεν «αντιποίησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου» από εμέ. Είναι τουλάχιστον τραγικό και απάνθρωπο να παρερμηνεύονται πράγματα, να διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα και να με έχετε καταστήσει «ως αν να είμαι εγώ το υπαίτιο πρόσωπο» για το θλιβερό γεγονός που συνέβη στα Γλυκά Νερά!! Πολύ λυπάμαι που δεν επιδεικνύετε ούτε ίχνος σεβασμού προς στις Αρχές που μοχθούν να εξιχνιάσουν το θλιβερό έγκλημα!!

2. Ουδέποτε ανακοίνωσα και ουδέποτε συστήθηκα με το επάγγελμα της «ψυχολόγου». Ασκώ νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, ως μέλος της εταιρείας με την επωνυμία (...) (κέντρο κλινικής και θεραπευτικής ύπνωσης NLP & Ψυχοθεραπευτικών και συμβουλευτικών προσεγγίσεων – εναλλακτικών θεραπειών). Η άνω εταιρεία της οποίας είμαι μέλος, έχει κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η., όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομικές διατάξεις. Ουδεμία διοικητική άδεια απαιτούνταν για την άσκηση της ΝΟΜΙΜΗΣ αυτής επαγγελματικής δραστηριότητας μου!! Άλλωστε, εάν απαιτούνταν οιαδήποτε διοικητική άδεια, μετά βεβαιότητας ΔΕΝ θα μου είχε επιτραπεί η έναρξη της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. κι ούτε θα ελάμβανε χώρα νόμιμη καταχώρηση της επιχείρησής μου στο αρμόδιο Επιμελητήριο!!

3. Επι πλέον, για να μην μείνουν αναπάντητα τα όσα ανυπόστατα διαδίδετε παρανόμως σε βάρος μου στα ΜΜΕ ως και δια της άνω επιστολής σας, σας παραθέτω κατάλογο των τίτλων σπουδών μου, τα πρωτότυπα των οποίων βρίσκονται στη κατοχή της υπογράφουσας την παρούσα πληρεξουσίας δικηγόρου μου, από όπου δύνασθε να πληροφορηθείτε.

Συγκεκριμένα κατέχω τους κάτωθι τίτλους σπουδών και επιμόρφωσης:

1. ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Α.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Γ.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ

3. ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΑΠΟ

NATIONAL GUILT OF HYPNOTISTS ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ No 67845

4. ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ AMERICAN BOARD OF CLINICAL HYPNOTHERAPY ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ No H36889

5. CTAA CERTIFICATE OF COMPLEMENTARY THERAPISTS ACCREDITED ASSOCIATION

6. ΑΠΟ ACADEMY OF MODERN APPLIED PSYCHOLOGY :

A.DIPLOMA OF PSYCHOLOGY

B.CERTIFIED OF CLINICAL TRAUMA

Γ.CERTIFICATE OF COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY

7. CPD/CEU ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ TRAINER ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ TRANSFORMATION ACADEMY

8. HYPNOTHERAPY CERTIFICATE FROM SUSSEX HYPNOTHERAPY CENTER

9. ERICKSONIAN HYPNOTHERAPY CERTIFICATION FROM SUSSEX HYPNOTHERAPY CENTER

10. NLP CERTIFICATE

ΑΠΟ AMERICAN BOARD

11. NLP MASTER OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAM FROM THE ACADEMY OF MODERN APPLIED PSYCHOLOGY

12. CERTIFICATE OF NLP AND LIFE COACH FROM TRANSFORMATION ACADEMY

Ως καθίσταται ευκολονοήτως αντιληπτό, κατέχω τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς μου, την οποία εκτελώ πάντοτε με σύνεση , σεβασμό, απόλυτη αυστηρότητα και νομιμότητα επί σειρά ετών.

4. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ.

Σας καλώ όπως, εντός 24 ωρών από τη νόμιμη λήψη της παρούσας, προβείτε άμεσα στην ανάκληση των όσων προσβλητικών – συκοφαντικών και ανυπόστατων ισχυρισμών σας που διαδώσατε παρανόμως σε βάρος μου τόσο με την άνω επιστολή σας όσο και με την περαιτέρω διάδοση αυτής από μέρους σας προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΦΟΔΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ, ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε αστικής και ποινικής φύσεως δικαίωμά μου!!

5. Συνακόλουθα, με την παρούσα μου, Σας ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ κάθε χρήση και διάδοση προς τρίτα πρόσωπα της παρούσης εξώδικης δήλωσής μου, όπως και Σας Απαγορεύω ρητά και κατηγορηματικά κάθε χρήση του ονόματος μου και των προσωπικών δεδομένων μου, και,

Σας Καλώ όπως προβείτε άμεσα σε ανάκληση εν όλω των όσων προσωπικών δεδομένων μου, που από πλευράς σας, παρανόμως και χωρίς την έγκρισή μου, συλλέξατε, επεξεργαστήκατε και διαδώσατε προς εκατοντάδες – χιλιάδες αποδέκτες!!

6. Τέλος, η όποια συνέντευξή μου σχετικά με τη θλιβερή δολοφονία της εντολέως μου στα Γλυκά Νερά, δόθηκε κατόπιν απόλυτης και έγγραφης συναίνεσης των υποκειμένων που αφορούσαν τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερα.

