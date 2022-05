Ημέρα Οικογένειας: Καμπάνια των Παιδικών Χωριών SOS με μήνυμα «Family is all about love, not DNA»

Στηρίζουμε την καμπάνια των Παιδικών Χωριών SOS με κεντρικό μήνυμα “Family is all about love, not DNA”.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας στις 15 Μαΐου, υλοποιούν καμπάνια με βασικό μήνυμα “Family is all about love, not DNA”. Σκοπός της είναι να μεταδώσει την αξία του θεσμού της οικογένειας, γιορτάζοντας όλες τις διαφορετικές μορφές της, καθώς πρωταρχικός στόχος του Οργανισμού είναι όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια μέσα σε μια οικογένεια.

Ο θεσμός της οικογένειας, καθώς και η αναδοχή βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου των Παιδικών Χωριών SOS και όλων των προγραμμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουν ευάλωτες οικογένειες με κάθε μέσο που διαθέτουν μέσα από τα 16 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν ουσιαστικά τις οικογένειες, ώστε να παραμείνουν ενωμένες και να καταφέρουν με τις δικές τους δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, παρέχουν συστηματική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και υποστήριξη σε είδος.

Παράλληλα, η Αναδοχή αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Οργανισμό. Στηρίζει, προωθεί και υλοποιεί τον θεσμό αυτό, ενώ επίσης υποστηρίζει δημόσιους φορείς παιδικής προστασίας, αλλά και την ίδια την Πολιτεία στην υλοποίηση και ανάπτυξη της Αναδοχής. Το σύνολο των παιδιών που ζουν στα Παιδικά Χωριά SOS έχουν καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά μητρώα σε αναζήτηση ανάδοχων και θετών οικογενειών, ενώ από το 2017 υλοποιούνται προγράμματα υποστήριξης της Αναδοχής σε συνεργασία με δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Child Guarantee, τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν αναλάβει τη σύνταξη των πρωτοκόλλων για την υλοποίηση της αναδοχής σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την Unicef και άλλους φορείς.

Τα Παιδικά Χωριά SOS δημιούργησαν για τον σκοπό αυτό ένα συλλεκτικό T-shirt με το μήνυμα “Family is all about love, not DNA”, το οποίο διατίθεται από το e-shop του Οργανισμού, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά να βοηθήσουμε το σπουδαίο έργο τους, με ένα μόνο κλικ εδώ.

Ας μοιραστούμε στα Social Media τη σημασία της οικογένειας και την πολύτιμη συνεισφορά των Παιδικών Χωριών SOS μέσα από το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας.

Ας γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη διαδικτυακή αλυσίδα αλληλεγγύης και αγάπης για τον θεσμό της οικογένειας.

@sosvillagesgr

#sosvillagesgr #familyisallaboutlove #nochildlone

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr