Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

Τα μυστήρια του Μαντείου των Δελφών γοητεύουν ακόμη και σήμερα

Newsbomb

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πέρασμα των αιώνων, οι Δελφοί παρέμειναν σύμβολο μυστηρίου, σοφίας και θεϊκής προειδοποίησης.

Η Πυθία, το στόμα του Απόλλωνα, άφησε πίσω της εκατοντάδες χρησμούς – άλλοτε αινιγματικούς, άλλοτε προφητικούς. Πολλοί από αυτούς χάθηκαν, άλλοι παρερμηνεύτηκαν, και λίγοι έμειναν να μας στοιχειώνουν με την ανατριχιαστική ακρίβειά τους. Μία από αυτές τις προφητείες, ξεχασμένη επί αιώνες, μοιάζει σήμερα να επαληθεύεται με τρόπο συγκλονιστικό.

Η Χαμένη Προφητεία

Το 1892, σε μια λιγότερο γνωστή αρχαιολογική ανασκαφή στο ιερό των Δελφών, βρέθηκε μια μαρμάρινη πλάκα με φθαρμένες επιγραφές. Οι επιγραφολόγοι της εποχής δυσκολεύτηκαν να την αποκρυπτογραφήσουν, αλλά μια ομάδα Γάλλων ερευνητών το 1937 κατέγραψε το παρακάτω απόσπασμα:

«Και θα έλθει καιρός όπου οι άνθρωποι θα ζουν μέσα σε σπίτια δίχως πέτρα, θα μιλούν σε σκιές και θα βλέπουν δίχως μάτια·
και θα ξεχνούν τους θεούς, προσκυνώντας είδωλα φτιαγμένα από άνεμο και φλόγα.
Τότε ο κόσμος θα σείεται δίχως πόλεμο και τα δέντρα θα καίγονται από την οργή του αέρα.
Τότε να φοβάσαι, διότι η σιωπή των Δελφών θα φανερώσει την αλήθεια.»

Για δεκαετίες, η επιγραφή θεωρήθηκε είτε πλαστή είτε αλληγορική. Σήμερα όμως, οι παραλληλισμοί με την τεχνολογική εποχή, την περιβαλλοντική κρίση και την παγκόσμια ανασφάλεια προκαλούν δεύτερες σκέψεις.

"Θα μιλούν σε σκιές και θα βλέπουν δίχως μάτια"

Η αναφορά αυτή μοιάζει ανατριχιαστικά επίκαιρη. Οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων, βιντεοκλήσεων και ψηφιακών μηνυμάτων. «Μιλούν σε σκιές» — με φωνές που φτάνουν μέσα από δίκτυα χωρίς φυσική παρουσία. «Βλέπουν δίχως μάτια» — μέσω οθονών, εικονικής πραγματικότητας και καμερών.

Η περιγραφή θυμίζει τη μετάβαση του ανθρώπου από την άμεση εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο, όπου η αφή, το βλέμμα και η αίσθηση έχουν αντικατασταθεί από pixels και ήχους.

"Θα ξεχνούν τους θεούς, προσκυνώντας είδωλα φτιαγμένα από άνεμο και φλόγα"

Η απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από το θείο και η εμμονή με την τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα και την ψηφιακή εικόνα του εαυτού μοιάζει να επιβεβαιώνει τη φράση. Το «είδωλο από άνεμο και φλόγα» παραπέμπει στο διαδίκτυο — που μεταφέρει δεδομένα μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (άνεμος) και ηλεκτρικής ενέργειας (φλόγα).

Ακόμα πιο τρομακτική είναι η ιδέα ότι αυτά τα είδωλα καθορίζουν πια την αξία του ατόμου: τα likes, οι followers, τα αλγοριθμικά μοντέλα που «γνωρίζουν» τον χρήστη καλύτερα από τον ίδιο.

"Ο κόσμος θα σείεται δίχως πόλεμο"

Οι σύγχρονες παγκόσμιες κρίσεις – πανδημίες, οικονομικές καταρρεύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακά σοκ – συγκλονίζουν τον πλανήτη χωρίς να απαιτούν παραδοσιακό πόλεμο. Οι κυβερνήσεις καταρρέουν από κυβερνοεπιθέσεις και fake news, οι κοινωνίες διχάζονται από ψηφιακούς αλγόριθμους, και οι άνθρωποι ζουν με διαρκές άγχος – όχι για εχθρούς με όπλα, αλλά για «αόρατους» κινδύνους.

"Τα δέντρα θα καίγονται από την οργή του αέρα"

Πόσο πιο κυριολεκτικά μπορεί να γίνει αυτό σήμερα; Οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται παγκοσμίως με ανεξέλεγκτη ταχύτητα λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ενισχυμένων ανέμων. Η Ελλάδα, η Καλιφόρνια, η Αυστραλία — παντού η φύση πληρώνει το τίμημα της ανθρώπινης ύβρεως. Και το πιο ειρωνικό: οι πυρκαγιές δεν προκαλούνται μόνο από φωτιά, αλλά από τις ανεμογεννήτριες, τις ξηρασίες και τις αλλαγές στους ανέμους λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

"Η σιωπή των Δελφών θα φανερώσει την αλήθεια"

Η τελευταία πρόταση προκαλεί ανατριχίλα. Οι Δελφοί σιώπησαν με το πέρασμα του χρόνου. Ο ναός εγκαταλείφθηκε. Η Πυθία έπαψε να μιλά. Μα ίσως η σιωπή αυτή δεν είναι έλλειψη λόγου — αλλά αναμονή. Ίσως η αλήθεια να αποκαλύπτεται όχι με ήχο, αλλά με τα σημάδια των καιρών.

Τυχαία σύμπτωση ή χαμένος χρησμός;

Οι σκεπτικιστές θα σπεύσουν να απορρίψουν την ερμηνεία ως αυθαίρετη. Οι ρομαντικοί θα δουν σε αυτήν ένα μήνυμα από το παρελθόν. Οι πραγματιστές, όμως, ίσως αναγνωρίσουν ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται τόσο στη μεταφυσική της προφητείας, όσο στην ανθρώπινη τάση να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη — και να παραβλέπει τις προειδοποιήσεις, ακόμα κι όταν είναι γραμμένες σε πέτρα.

Ίσως, τελικά, η «άγνωστη προφητεία των Δελφών» δεν ήταν ποτέ προορισμένη να προβλέψει. Ίσως ήταν απλώς μια υπενθύμιση ότι όταν ο άνθρωπος παύει να κοιτά ψηλά, ο κόσμος γύρω του αρχίζει να καταρρέει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

11:41WHAT THE FACT

Εταιρεία παγώνει νεκρούς για 200.000 δολάρια - Το γερμανικό πείραμα που υπόσχεται «ανάσταση» στο μέλλον

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στη Γαλλία: Η μεγαλύτερη από το 1949 - Κάηκε έκταση όσο...ενάμισι Παρίσι

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφώνησαν το πού αλλά όχι το πότε

11:28WHAT THE FACT

Το νόμισμα για το οποίο οι συλλέκτες δίνουν 350.000 δολάρια - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Nέο ταμείο ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση start–up επιχειρήσεων στην ΕΕ

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Τρεις σταρ δεν φέρνουν την άνοιξη στο «Ταιριάζουμε;»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα - Το viral βίντεο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 65χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τη σύζυγό του

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

11:01ΚΟΣΜΟΣ

H Bασιλική Όπερα της Βρετανίας ακύρωσε παράσταση στο Ισραήλ μετά από αντιδράσεις εργαζομένων

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτης λιποτάκτης διασώθηκε από τον στρατό της Νότιας Κορέας - Διέσχισε ποτάμι με αυτοσχέδιους πλωτήρες στο σώμα του

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Φέρι μποτ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Καταγγελία για 10ωρη ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών

10:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Τέλος οι χρεώσεις στις αναλήψεις από 11 Αυγούστου - Αναλυτικά τι θα ισχύει

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ

10:55WHAT THE FACT

Αντίο κλιματισμός: Ανακαλύψτε τη «γερμανική μέθοδο» που υπόσχεται να δροσίζει το σπίτι σας με ένα μπουκάλι νερό 1,5 λίτρου

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ: Δείτε τις παραστάσεις της νέας σεζόν - Η προπώληση ξεκίνησε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Πτώση δέντρου στην Ερμού

10:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφώνησαν το πού αλλά όχι το πότε

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

10:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Τέλος οι χρεώσεις στις αναλήψεις από 11 Αυγούστου - Αναλυτικά τι θα ισχύει

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Πτώση δέντρου στην Ερμού

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ