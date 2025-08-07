Αδυναμία απόπλου για το SuperJet από Πάρο για Μύκονο εξαιτίας κακοκαιρίας

Αδυναμία απόπλου για το ταχύπλοο επιβατηγό SUPERJET, που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι 74 επιβάτες του πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους μετά από παρέκκλιση δρομολογίου του επιβατηγού / οχηματαγωγού / ταχυπλόου SUPERRUNNERJET.