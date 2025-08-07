Αδυναμία απόπλου για το SuperJet από Πάρο για Μύκονο εξαιτίας κακοκαιρίας
Οι 74 επιβάτες του ταχύπλοου θα προωθηθούν τελικά στη Μύκονο με τροποποίηση του δρομολογίου του Superrunner Jet
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αδυναμία απόπλου για το ταχύπλοο επιβατηγό SUPERJET, που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι 74 επιβάτες του πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους μετά από παρέκκλιση δρομολογίου του επιβατηγού / οχηματαγωγού / ταχυπλόου SUPERRUNNERJET.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς
20:23 ∙ WHAT THE FACT
Η ελληνική συνταγή για κοτόπουλο που έγινε viral στους New York Times
20:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών
20:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Provence: «Είπε όχι η Μαρσέιγ στη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ουναΐ»
20:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
19:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Καραμπόλα τριών οχημάτων με δύο τραυματίες στον ΒΟΑΚ
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ