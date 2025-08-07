Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (7 Αυγούστου), όταν το Κέντρο Άμεσης Δράσης του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Ραφήνας για τον εντοπισμό σορού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.

Πρόκειται για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, ο οποίος βρέθηκε με ρούχα και υποδήματα. Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο».

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η μεταφορά της στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για τη διακρίβωση των αιτίων θανάτου.

Την υπόθεση διερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας

