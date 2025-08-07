Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην Καβάλα, καθώς ένας 84χρονος ο οποίος είχε πάει για κολύμπι στην παραλία Οφρυνίου Παγγαίου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιόκτητη θαλασσίων μέσων με τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

