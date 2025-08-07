Τραγωδία στην Γλυφάδα: Νεκρή 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή στα Αστέρια της Γλυφάδας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε παρακείμενη βραχώδη ακτή. Ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε από ιδιωτικό σκάφος στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Στη συνέχεια παρελήγθη από ασθενοφόρο όψημα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

