Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην Κάρπαθο, καθώς μια 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Διαφανίου.

Διαβάστε επίσης