Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
Γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να επαναφέρει την ηλικιωμένη, χωρίς όμως αποτέλεσμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην Κάρπαθο, καθώς μια 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.
Γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Διαφανίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του
16:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ