Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στη Μεσαρά Ηρακλείου - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Θωμά, μέσα στον οικισμό Σινάπι και καίει αγροτική έκταση. Το σημείο είναι δύσκολα προσβάσιμο, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 16 οχήματα της Πυροσβεστικής και 4 πεζοπόρα τμήματα, που έφτασαν στο σημείο για να δώσουν μάχη με τις φλόγες, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο.

Λίγο αργότερα ενισχύθηκαν σημαντικά οι επίγειες δυνάμεις και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.