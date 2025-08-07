Κρήτη: Κύματα «κατάπιαν» λουόμενο και ναυαγοσώστη στα Μάλια – Τους έσωσε σκάφος του Λιμενικού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε παραλία στα Μάλια Ηρακλείου, όταν ένας αλλοδαπός λουόμενος αποφάσισε να αγνοήσει τη θαλασσοταραχή και μπήκε για κολύμπι, παρά τα δυνατά ρεύματα και τα ψηλά κύματα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, λίγο μετά την είσοδό του στο νερό, ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα, μην μπορώντας να επιστρέψει στην ακτή. Άμεση ήταν η αντίδραση του ναυαγοσώστη, που έπεσε στο νερό προσπαθώντας να τον σώσει.

Όμως, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο επικίνδυνη, καθώς και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης άρχισε να κινδυνεύει, λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων.

Η σωτήρια παρέμβαση ήρθε από σκάφος του Α’ Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου, το οποίο έφτασε εγκαίρως στο σημείο και κατάφερε να διασώσει και τους δύο πριν να είναι πολύ αργά.

