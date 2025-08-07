Συναγερμός στον Έβρο: Φωτιά στην Πυλαία Φερών - Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Δύσκολη νύχτα προβλέπεται στην περιοχή Πυαία Φερών στην Αλεξανδρούπολη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8).
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
