Συναγερμός στον Έβρο: Φωτιά στην Πυλαία Φερών - Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι

Δύσκολη νύχτα προβλέπεται στην περιοχή Πυαία Φερών στην Αλεξανδρούπολη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

