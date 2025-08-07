Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 61χρονη σε παραλία των Αλυκών Ποταμού

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Αυγούστου μία 61χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αλυκών Ποταμού στην Κέρκυρα.

Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι επιχείρησαν ανάνηψη εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η 61χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του νησιού.