Ιστορική επέμβαση για 15χρονη με πνευμονική εμβολή - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Γ. Γεννηματάς

Μια 15χρονη ασθενής υπεβλήθη με επιτυχία σε θρομβεκτομή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αφού πρώτα μεταφέρθηκε επειγόντως από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλευόταν. Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια τόσο για την Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς πρόκειται για τον νεότερο ασθενή στη χώρα στον οποίο διενεργήθηκε τέτοιας φύσης επέμβαση λόγω πνευμονικής εμβολής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε σχετικά μέσω ανάρτησής του στο Χ (Twitter), η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη μοναδική δυνατότητα του ΕΣΥ να εξασφαλίζει γρήγορες διακομιδές και πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες, κάτι που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «σώζει ζωές».

Η 15χρονη παρουσίαζε σοβαρή κλινική εικόνα με εμπύρετο από σαλμονέλα μικροβιαιμία και εμφάνιση πνευμονικής εμβολής, συνοδευόμενη από ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, μεταφέρθηκε με ταχύτητα από την εντατική του «Αγία Σοφία» στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του «Γ. Γεννηματάς», όπου και χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον επεμβατικό ακτινολόγο Νικόλαο Πτώχη και την εξειδικευμένη ομάδα του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πτώχης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στο συντονισμό και την εκτέλεση της διακομιδής και της επέμβασης: την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Παγώνη, τη διοικήτρια του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», κ. Μάινα, τη διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, κ. Μπαλαούρα, καθώς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.

«Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Επιστημονικού συμβουλίου κ Παγώνη, στη διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» κ Μάϊνα, οι οποίες συντόνισαν τη διακομιδή του παιδιού από κοινού με την διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ Μπαλαούρα και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τους κ Άδωνι Γεωργιάδη και @mthemisto.´Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κ Μπαρμπαρέσου, κ Γαζελοπούλου, κ Αστυρακάκη και την κυρία Μπουραζάνη που ανέλαβαν την διασωλήνωση και τη μεταφορά του παιδιού, κάτι καθόλου εύκολο υπό τις δεδομένες συνθήκες. Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει την ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στην δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς».