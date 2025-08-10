Ιστορική επέμβαση για 15χρονη με πνευμονική εμβολή - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Γ. Γεννηματάς

Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια τόσο για την Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς πρόκειται για τον νεότερο ασθενή στη χώρα στον οποίο διενεργήθηκε τέτοιας φύσης επέμβαση λόγω πνευμονικής εμβολής

Newsbomb

Ιστορική επέμβαση για 15χρονη με πνευμονική εμβολή - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Γ. Γεννηματάς
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια 15χρονη ασθενής υπεβλήθη με επιτυχία σε θρομβεκτομή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αφού πρώτα μεταφέρθηκε επειγόντως από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλευόταν. Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια τόσο για την Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς πρόκειται για τον νεότερο ασθενή στη χώρα στον οποίο διενεργήθηκε τέτοιας φύσης επέμβαση λόγω πνευμονικής εμβολής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε σχετικά μέσω ανάρτησής του στο Χ (Twitter), η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη μοναδική δυνατότητα του ΕΣΥ να εξασφαλίζει γρήγορες διακομιδές και πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες, κάτι που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «σώζει ζωές».

Σωτήρια θρομβοεκτομή για 15χρονη – Την έγκαιρη διακομιδή επισημαίνει ο Άδ. Γεωργιάδης

Η 15χρονη παρουσίαζε σοβαρή κλινική εικόνα με εμπύρετο από σαλμονέλα μικροβιαιμία και εμφάνιση πνευμονικής εμβολής, συνοδευόμενη από ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, μεταφέρθηκε με ταχύτητα από την εντατική του «Αγία Σοφία» στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του «Γ. Γεννηματάς», όπου και χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον επεμβατικό ακτινολόγο Νικόλαο Πτώχη και την εξειδικευμένη ομάδα του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πτώχης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στο συντονισμό και την εκτέλεση της διακομιδής και της επέμβασης: την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Παγώνη, τη διοικήτρια του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», κ. Μάινα, τη διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, κ. Μπαλαούρα, καθώς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.

«Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Επιστημονικού συμβουλίου κ Παγώνη, στη διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» κ Μάϊνα, οι οποίες συντόνισαν τη διακομιδή του παιδιού από κοινού με την διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ Μπαλαούρα και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τους κ Άδωνι Γεωργιάδη και @mthemisto.´Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κ Μπαρμπαρέσου, κ Γαζελοπούλου, κ Αστυρακάκη και την κυρία Μπουραζάνη που ανέλαβαν την διασωλήνωση και τη μεταφορά του παιδιού, κάτι καθόλου εύκολο υπό τις δεδομένες συνθήκες. Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει την ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στην δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

10:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, δίνει και την ψυχή του για μένα»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίμπησαν» διαρρήκτη επ' αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τα πέτρινα γεφύρια των Μετεώρων - Ιστορία, αρχιτεκτονική και προσπάθειες διάσωσης της κληρονομιάς - Εικόνες

09:32LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: «Το μόνο που δε μπορώ να ακούσω είναι η λέξη “χημειοθεραπεία”»

09:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πρώτος τίτλος στην Αγγλία, Σάκκαρη, Ελλάδα - Σερβία και... πολύ ποδόσφαιρο

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική επέμβαση για 15χρονη με πνευμονική εμβολή - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Γ. Γεννηματάς - Η ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Τέρμα τα γκάζια» για το πακέτο της ΔΕΘ για να αποκρούσει την τοξικότητα

08:51TRAVEL

Αμοργός: Τουριστική ανάκαμψη μετά τον αργό ξεκίνημα της σεζόν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και σε ποιες περιοχές - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν παλεύει μόνος»: Ολόκληρη η οικογένεια ξυρίζει το κεφάλι της για να στηρίξει γυναίκα στη μάχη της με τον καρκίνο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητική στέγη: Οικογένειες σε απόγνωση, τιμές για γερά πορτοφόλια - Αύξηση 110% σε μια δεκαετία

08:18LIFESTYLE

Στο Μεξικό για θεραπεία βλαστοκυττάρων η Κιμ Καρντάσιαν - Τι αποκάλυψε για την εμπειρία της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε οροφή σπιτιού στις ΗΠΑ - Το αστρικό αντικείμενο είναι αρχαιότερο της Γης - Δείτε βίντεο

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι δείχνουν σοβαρή ανατροπή - Πρώιμο φθινόπωρο, από πότε και σε ποιες περιοχές - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Καίει στη περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Ήχησε το 112

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση

06:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στα σχολεία: Μεγάλες αλλαγές από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο - Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών - Πανελλαδικές και εθνικό απολυτήριο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:25LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το εντυπωσιακό της look σε παραλία της Μυκόνου και η συνάντηση με την Δαλάκα

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάσεις MRB: Ποσοστό έκπληξη για ένα νέο κόμμα Τσίπρα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Τέρμα τα γκάζια» για το πακέτο της ΔΕΘ για να αποκρούσει την τοξικότητα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στην ιστορία - Δεν θα πετάει στους ουρανούς και το τραγούδι θα ξεχαστεί

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν παλεύει μόνος»: Ολόκληρη η οικογένεια ξυρίζει το κεφάλι της για να στηρίξει γυναίκα στη μάχη της με τον καρκίνο

08:18LIFESTYLE

Στο Μεξικό για θεραπεία βλαστοκυττάρων η Κιμ Καρντάσιαν - Τι αποκάλυψε για την εμπειρία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ