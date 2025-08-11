Κως: Σύλληψη 60χρονου για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικα που κατέληξαν στο νοσοκομείο

Στην Κω συνελήφθη χθες (10/08) 60χρονος Έλληνας, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου ο ίδιος είναι νόμιμος εκπρόσωπος, προσφέρθηκαν αλκοολούχα ποτά σε τρεις ανηλίκους, ένα κορίτσι 16 ετών και δύο αγόρια 14 ετών, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Το 16χρονο κορίτσι και ένα από τα δύο 14χρονα αγόρια, κατανάλωσαν ποσότητα που τους οδήγησε σε μέθη και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κω για την παροχή πρώτων βοηθειών, με συμπτώματα δηλητηρίασης από το αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, ενώ του επεβλήθη και διοικητικό πρόστιμο.