Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται συνολικά 106 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, οι 63 εκ των οποίων εκδηλώθηκαν σήμερα. Ειδικότερα, μαίνονται είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση, ενημέρωσε ότι όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι’ αυτό το λόγο, έκανε γνωστό ότι η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Επίσης, με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.