Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

Πυροσβεστικές δυνάμεις φεύγουν από το μέτωπο της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο και πάνε προς τα Συχαινά της Πάτρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέα εστία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (12/08), όπως μεταδίδει το thebest.gr.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη στην Πάτρα, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, έχοντας κάψει σπίτια και εργοστάσια.

Λίγο μετά τις 21:00, μήνυμα από το «112» κάλεσε τους κατοίκους της Κάτω Αχαΐας να εκκενώσουν την περιοχή και να απομακρυνθούν προς τον Πύργο Ηλείας.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας: