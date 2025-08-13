Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

Σε εξέλιξη είναι η πύρινη λαίλαπα που καίει τα τελευταία 24ωρα την Αλβανία, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ένας 80χρονος από το χωριό Κουλλόλας άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετά χωριά, όπως αναφέρει το himara.gr.

«Βοήθεια έχει έρθει με αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα ντόπια μέσα. Έχουμε έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία, ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας. Η Αλβανία δεν έχει καμία προετοιμασία, αντιπυρικές ζώνες κλπ», ανέφερε στο Open ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης.

