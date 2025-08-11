Αλβανία: Φλέγεται η προστατευόμενη περιοχή «Γαλάζιο Μάτι», κοντά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας

Η Αλβανία δίνει εδώ και αρκετές ημέρες «μάχη» με τις φλόγες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σε ορισμένες περιοχές ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στον νότο της χώρας.

Στην περιοχή του «Γαλάζιου Ματιού» στους Αγίους Σαράντα, η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα, οδηγώντας στην απομάκρυνση επισκεπτών για λόγους ασφαλείας.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων, όπου η φωτιά μετακινείται από χωριό σε χωριό. Στη Κάτω Λεσινίτσα καταστράφηκαν αρκετές κατοικίες, ενώ, αυτή τη στιγμή το μέτωπο έχει περάσει στο χωριό Κρανιά της διοικητικής ενότητας του Μεσοπόταμου, όπως μεταδίδει το himara.gr.

Στο χωριό Κρόνγκι του ίδιου Δήμου έχει αναζωπυρωθεί εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά οι κατοικίες.

Στο χωριό Μπόλενα, που ανήκει στον Δήμο Χειμάρρας, συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις υποστηριζόμενες από είκοσι στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει ζητηθεί συνδρομή από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Συγκλονίζουν βίντεο από τα χωριά της μειονότητας:

Αντίστοιχα, στο Λούκοβο του Δήμου Χειμάρρας, φωτιά σε θαμνώδη έκταση αντιμετωπίζεται από πυροσβέστες της Χειμάρρας και των Αγίων Σαράντα με 3 οχήματα και 11 πυροσβέστες, ενώμ συνδράμει και 1 όχημα με 3 άνδρες από το Φιέρι.

Συνολικά, στο μέτωπο του Λουκόβου και των γύρω περιοχών έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 20 αστυνομικοί, 30 δημοτικοί και εθελοντές, καθώς και 28 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ασθενοφόρο και 1 υδροφόρο όχημα. Από αέρος επιχειρεί το αεροσκάφος Canadair από την Κροατία, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στις εστίες.

Το Γαλάζιο Μάτι (Syri i Kaltër) είναι προστατευόμενη περιοχή. Ολόκληρη η έκταση γύρω από την πηγή και τον ποταμό είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα προστασίας της φύσης κι έχει χαρακτηριστεί ως φυσικό μνημείο λόγω της μοναδικότητας του οικοσυστήματος και της σπάνιας φυσικής ομορφιάς της.

Βρίσκεται στη νότια Αλβανία, στην περιοχή της Βερμόχης, η οποία είναι κοντά στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, κυρίως στους Δήμους Χειμάρρας και Φοινίκης.