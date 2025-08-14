Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου σημειώθηκε αναζωπύρωση στη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της Πάτρας τα τελευταία 24ωρα.

Το μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών Μπάλας και Δραγώλενα να εκκενώσουν άμεσα και να κατευθυνθούν προς την Πάτρα, λόγω του κινδύνου από τη φωτιά.

Στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 22 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.