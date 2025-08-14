Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Θωμέικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όπου ένας 83χρονος έχασε τη ζωή του εγκλωβισμένος στο αγροτικό του όχημα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ηλικιωμένος, κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε κάτω από το πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο τον παρέσυρε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του.
